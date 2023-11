Après avoir « épuisé plus de 80 avocats », il réclame 203 millions de francs de dommages et intérêts

Un avocat du barreau de Papeete était cité devant le tribunal par l’un de ses anciens clients, ce mardi. Celui-ci accuse l’homme de loi de harcèlement, de violation du secret professionnel, ou encore d’abus de confiance et réclame 203 millions de francs de dommages et intérêts. Des délits supposés vigoureusement contestés par le conseil du mis en cause et l’ensemble de ses pairs venus le soutenir. Lors de l’audience, le bâtonnier de l’Ordre a expliqué que l’intéressé avait « épuisé plus de 80 membres du barreau de Papeete » ces dernières années.