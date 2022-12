Affaire Ravel-Le Gayic : Non-lieu pour Bouissou, Ravel poursuivi pour trafic d’influence

Comme relaté dans les colonnes de Tahiti Infos, le juge d'instruction en charge de l'affaire Ravel-Le Gayic, vaste et ancienne affaire de corruption et de trafic d'influence, a décidé de renvoyer en correctionnelle Bill Ravel, Gaston Tetuanui et Jean Chin Foo pour trafic d'influence. Les poursuites concernant Jean-Christophe Bouissou et 6 autres personnes ont elles été abandonnées.