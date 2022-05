Affaire Radio Tefana : Oscar Temaru placé en garde à vue

Mardi 24 mai, Oscar Temaru et Robert Maker ont passé un peu plus de six heures à la section de recherche de la gendarmerie de Papeete, révèle Tahiti Infos.

En 2019, sur proposition du premier adjoint au maire Robert Maker, le tavana a bénéficié de la protection fonctionnelle de 11 millions de Fcfp puis d’une deuxième, de presque du même montant, pour couvrir les frais du procès en appel. Le parquet de Papeete dessaisi de l’affaire, c’est la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris qui pilote désormais l’enquête préliminaire “pour détournement de fonds publics” depuis le début de l’année 2022.

Le procès en appel aura lieu le 29 août prochain.

Edouard Fritch devrait s’exprimer sur le sujet ce jeudi 26 mai lors d’une conférence de presse.