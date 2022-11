Affaire de la SEP : Prison ferme pour Karl Meuel et Hubert Haddad

Ce mardi, le tribunal correctionnel de Papeete a rendu son délibéré dans l'affaire de la SEP (Société Environnement Polynésien) pour détournement de fonds, recel de biens et corruption passive. Karl Meuel et Hubert Haddad ont été condamnés à respectivement 5 ans et 4 ans de prison dont 2 avec sursis. Dominique Auroy a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et 10 millions d'amende.