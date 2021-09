À Nuku Hiva, une enquête ouverte après l’incendie

Si l’incendie est maîtrisé, la zone fait toujours l’objet d’une surveillance. La sécheresse, elle, perdure. Les autorités appellent la population à la plus grande vigilance afin d’éviter d’autres feux.

“On a toujours une équipe de surveillance, malgré que l’on ne voit plus de fumée. Cette semaine, apparemment, il a plu sur les hauteurs, et heureusement. Il me semble que les services du Pays ont saisi la gendarmerie pour déposer plainte. Les propriétaires de la vallée de Motuee ont également déposé plainte. Là, on rentre dans la période sèche. Si c’est le même cas que l’année dernière, c’est sur qu’il faut vraiment être très vigilant. Chaque année, à la même période, on fait des annonces à la population, surtout à nos jeunes chasseurs, d’être vigilant dans leurs activité de chasse. Même au niveau des passants, il suffit de balancer un petit mégot, ça peut brûler. Donc le message à la population de Nuku Hiva, c’est vraiment d’être très vigilant” indique Benoît Kautai, maire de Nuku Hiva.