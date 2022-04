7 kg d’ice cachés dans des sacs de boxe : des peines de 18 mois à 8 ans de prison ferme requises

Ce mercredi, le procureur de la République a rendu ses réquisitions. Il a demandé des peines de 18 mois à 8 ans de prison ferme et une amende douanière approchant 1 milliard de Fcfp.

Dans cette affaire, un jeune accusé par d’autres d’avoir volé 20 millions de Fcfp en liquide avait été enfermé dans une cabane, passé à tabac, aspergé d’essence…“Je pense qu’il est atteint d’une incapacité permanente. C’est extrêmement grave, dénonce l’avocate de la victime, Me Marie Eftimie-Spitz. Et en face vous avez des gens qui vous expliquent que oui il pouvait sortir, mais néanmoins, comme il était en train d’être frappé, c’est vrai qu’il ne pouvait pas sortir. Ils étaient trois dans la même pièce. Il y avait toujours une personne devant la porte et il ne pouvait évidemment pas sortir de l’endroit où il était. Il a vécu un véritable enfer parce que ces gens ont commencé à le frapper alors qu’il ne les avait jamais vu. Il n’a pas eu le temps de voir leur visage avant de recevoir le premier coup. C’est d’une violence et d’une surprise inouïes et ils l’ont piétiné.”

L’enquête avait démarré en 2019 après la découverte de 5,5 kg d’ice dissimulés dans des sacs de boxe. Derrière ce trafic, un réseau bien structuré.

Le procès se poursuit jeudi.