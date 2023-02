4 à 7 ans de prison pour les passeurs de cocaïne à Nuku Hiva

Cinq ans après les faits, c’est un dossier hors norme qu’ont eu à étudier les magistrats du tribunal correctionnel, ce matin. Une audience pour laquelle les trois mis en cause, néerlandais et polonais, n’étaient pas présents.

Pour l’avocat de la défense, M. Varrod, les poursuites ne tiennent pas à partir du moment où les prévenus ne sont pas à la tête du réseau, mais considérés comme de simples exécutants.

“Ce n’est pas de l’importation, on est sur le passage de 500 kilos de cocaïne en Polynésie française et on n’a jamais cherché les personnes qui sont à la tête de ce réseau, explique-t-il. À quoi bon continuer de s’acharner contre ces gens? La drogue a été interceptée, le bateau a été vendu, toute cette procédure aura coûté plusieurs millions d’euros à l’État.

In fine, le tribunal correctionnel a condamné le capitaine du navire à 7 ans de prison. Ses matelots écopent, eux, de 5 et 4 ans de détention.