3 ans de prison ferme pour des violences aggravées

Ce mardi matin, un homme a été jugé au tribunal de Papeete pour des menaces de mort et des violences aggravées. Il avait utilisé un couteau pour frapper sa compagne. L’homme a été condamné à 4 ans de prison dont 3 ans ferme. Il devra payer 150 000 Fcp de dommage et intérêt à sa compagne.

Suite à cet incident l’homme a entamé un travail de rédemption. Son avocate, Me Solenne Rebeyrol, assure qu’il a présenté ses excuses à la victime : “c’est une peine qui a pris en compte la personnalité de monsieur, les efforts qu’il a présentées et également son positionnement, puisqu’il a reconnu depuis le début les faits qui lui étaient reprochés. C’était un coup de folie. Et lorsqu’il a pu reprendre ses esprits, il a reconnu la gravité des faits. Il a du mal à se pardonner lui-même, mais il tenait à dire pardon à la victime”.