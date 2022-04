Nouvelle mise en examen dans l’affaire des 21 kilos d’ice

Du nouveau dans l’affaire des 21 kilos d’ice découverts à bord d’un bateau de croisière hollandais à Raiatea. Un nouvel individu — le troisième dans cette affaire — a été présenté ce mercredi à un juge d’instruction pour chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée.

L’affaire des 21 kilos d’ice remonte au 17 mars. Plusieurs boudins avaient été découverts ce jour-là dans les bagages d’un Polynésien, en croisière sur un paquebot hollandais en escale à Raiatea. L’homme, qui s’est avéré être la mule, avait ensuite été présenté devant le juge d’instruction. Le 30 mars, un deuxième individu, l’ancien leader des All in One, avait aussi été auditionné. L’homme est également cité dans un autre dossier. Celui impliquant 6 autres personnes dans l’importation de 2 kilos de méthamphétamine.

ERRATUM – Jacob Tutavae n’a pas été mis en examen

Jacob Tutavae — l’ancien instituteur connu des forces de l’ordre pour avoir été impliqué dans l’affaire Sarah Nui — n’a pas été mis en examen. Il s’agit d’un homonyme qui n’est pas connu des services de police. L’article a été rectifié en conséquence. La rédaction de Tahiti Nui Télévision tient à présenter ses excuses à Jacob Tutavae et sa famille pour les désagréments causés.