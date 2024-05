16 mois de prison ferme pour le planteur de paka récidiviste

Ce dossier avait débuté après une dénonciation accusant le couple de trafic de stupéfiants, à Paea. Les gendarmes l’avaient alors placé sur écoute et avaient obtenu la confirmation que tel était bel et bien le cas.

Chez le trentenaire, lors de la perquisition qui a suivi, ils ont découvert 28 plants de cannabis et 283 grammes d’herbe séchée. Ils ont également saisi 5 véhicules. Les investigations ont aussi montré que le couple avait récemment séjourné dans de grands hôtels du fenua alors qu’il ne disposait que de faibles revenus.

L’homme, également consommateur “occasionnel” d’ice, tout comme sa compagne, a reconnu le trafic durant plus d’un an, mais a assuré s’y être risqué “pas pour être riche”.

“On faisait environ 500 000 francs par an. Je ne faisais pas un grand trafic. Et je ne vendais pas à des mineurs. En sortant de prison, j’arrêterai tout. Ça m’a fait beaucoup réfléchir. Je vais chercher un travail. Je m’excuse pour tout. Je regrette vraiment”, a-t-il dit.

Il a en outre ajouté qu’il avait séjourné à quelques reprises seulement dans des hôtels de luxe et a aussi fait valoir qu’il disposait d’une rentrée d’argent régulière : une rente mensuelle de 100 000 francs, fruits des “dividendes” d’une SCI familiale.

Du côté du parquet, la procureure a pointé dans ses réquisitions un “trafic assez intensif” et a rappelé que l’homme avait été condamné à 10 mois de prison avec sursis, pour des faits similaires, l’année dernière.

Elle a aussi fustigé le couple, coupable de vendre un produit qui favorise le développement, dans la société, de “maladies mentales, des problématiques de mal-être et de violences”.

“Nous sommes loin des gros trafiquants de stupéfiants. On a quelques voyages à Bora Bora et un pass dans un hôtel aux alentours de 20 000 francs. On est quand même loin de l’argent qui arrive à profusion”, a plaidé, en défense, l’avocate des deux prévenus.

L’homme a finalement été condamné à 18 mois de prison dont une année avec sursis. Les 10 mois de prison avec sursis liés à sa condamnation de 2023 ont été révoqués. Il devra donc passer 16 mois derrière les barreaux.

Sa compagne de 24 ans et mère de leur fille, reconnue coupable de complicité dans le trafic, a quant à elle écopé d’une année avec sursis. L’un des 5 véhicules a également été saisi par la justice.