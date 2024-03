14 mois de prison ferme pour un voleur après une nuit de cambriolages

Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Papeete a examiné une affaire de vols en série survenus dans la nuit du lundi 4 mars. Le mis en cause, un homme de 25 ans, avait reconnu avoir commis un cambriolage et en avoir tenté deux autres au même endroit, une chambre de l’hôtel Le Tahiti, malgré la présence de sa locatrice.

Tout est parti, selon l’homme, d’une dispute avec sa concubine le dimanche soir. Il s’était mis à boire, selon lui, du whisky et de la bière jusqu’à 20h. Il était ensuite parti avec son véhicule utilitaire de fonction, reconnaissable, pour commettre un premier cambriolage. Entré discrètement dans un foyer, il avait échappé à la vigilance de la propriétaire, était entré dans une chambre où dormait un senior, et avait dérobé des bijoux, des billets de banque et du parfum.

Il s’était ensuite dirigé vers l’hôtel Le Tahiti, où il avait escaladé une clôture et tenté d’ouvrir la baie vitrée d’une chambre. Il avait été aperçu par son occupante et s’était enfui, partant « dormir dans les buissons » , a-t-il expliqué . Pensant que la locatrice s’était endormie, il était ensuite retourné à la chambre, où il avait de nouveau été aperçu.

Appelés pour le premier cambriolage de la soirée, les gendarmes avaient repéré le véhicule du voleur près de l’hôtel, avec son butin. L’homme s’était alors rendu de lui-même. Vers 3 heures du matin, l’éthylotest n’indiquait qu’un taux de 0,13 g par litre de sang, mettant en doute la version du mis en cause.

Condamné à 4 reprises et en sursis judiciaire, l’homme a « fait tout ce qu’il pouvait pour ne pas reproduire le schéma familial » , a défendu son avocate, les frères et le père de ce dernier ayant tous déjà été incarcérés. « Je ne comprends pas pourquoi j’ai fait ça » , a-t-il lui-même déclaré.

Après en avoir délibéré, le tribunal l’a déclaré coupable, le condamnant à 14 mois de prison ferme et 110 000 francs de dédommagement pour la locatrice de la chambre.