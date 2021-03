1,360 kg d’Ice importés : de 2 à 7 ans de prison et 136 millions de Fcfp d’amende douanière requis

L’affaire devait être jugée en comparution immédiate en novembre 2019 avec 4 prévenus, mais à la demande des avocats le dossier a été renvoyé à l’instruction et a permis l’arrestation de deux autres personnes impliquées dans le trafic entre Tahiti et Hawaii. « Je pense que si on avait été plus loin, on aurait pu en incriminer beaucoup d’autres notamment en terme de recel mais on en est là. L’évolution, la plus-value de ce temps qui s’est écoulé n’a pas été substantiel je dirai, puisque comme dans tous les dossiers, vous avez beaucoup de contre-vérités, de mensonges, de réticences à dire la vérité je dirai », estime Me Bennouar, avocat du principal prévenu.

Le procureur de la République a requis des peines allant de 2 années de prison dont 1 année avec sursis à 7 ans de prison ferme. Les douanes ont demandé que les 6 prévenus payent solidairement une amende de 136 millions de Fcfp. Le procès se termine ce mercredi, le délibéré sera rendu dans l’après-midi.

Sur les 6 prévenus convoqués ce mardi devant le tribunal correctionnel, 5 seulement se sont présentés. Trois ont confirmé les faits qui leur étaient reprochés, 2 ont changé de version. L’un d’entre eux a même refusé de répondre aux questions de la cour.

Il a également été question de pression durant les débats. Un des prévenus qui avait été arrêté en possession de la drogue a raconté que lorsqu’il a été appréhendé par la douane à l’aéroport, le commanditaire, a proximité, lui a fait signe de garder le silence puis le signe d’un revolver pointé vers lui…