10 mois de prison avec sursis pour un attouchement sur sa jeune nièce

Les faits remontent à une dizaine d’années mais ils ont été révélés par la victime bien plus tard, après qu’elle s’est confiée à sa mère, puis à une éducatrice. La jeune fille avait subi des attouchements de l’un de ses oncles, qui dormait non loin d’elle, une nuit, alors qu’elle était en classe de « CM1 ou CM2 ».

Des faits que le prévenu a reconnu sans détour. « C’est exact. J’avais beaucoup bu et en allant me coucher, j’ai eu un coup de chaud. Je me suis mis sur le carrelage. J’ai senti un corps près de moi et j’ai touché. Je me suis aperçu que c’était la petite et ça m’a choqué. C’était un geste déplacé (…) Je suis totalement désolé. Je lui demande pardon », a-t-il déclaré à la barre du tribunal.

« Il m’a dit : ‘j’ai honte’ et il a encore honte aujourd’hui. C’est un geste qu’il ne peut pas s’expliquer mais il assume », a plaidé l’avocate du quadragénaire.

Reste que le mal est fait, comme l’a souligné la procureure dans ses réquisitions : « L’entrée de la victime dans la sexualité commence par une agression. C’est extrêmement compliqué de se construire avec ça ».

« Un soir, ça suffit pour abimer la vie d’une petite fille », a renchéri l’avocate de celle qui est aujourd’hui une adolescente. Une jeune fille dont les larmes n’ont cessé de couler tout au long de l’audience.

Le prévenu, jusqu’ici inconnu de la justice pour des affaires de mœurs, a finalement écopé d’une peine de dix mois de prison avec sursis. Il devra également suivre des soins psychiatriques.