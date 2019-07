Heiva i Tahiti : Heihere de Moorea célèbrera le fara

Pour sa première participation en 2015, le groupe de Moorea avait remporté le 3e prix dans la catégorie Hura Ava Tau et le 1er prix du Meilleur costume. En 2017, Heihere revient au Heiva i Tahiti et s’octroie le 2e prix. Alors cette année, Heihere est bien décidé à accéder à la première place du podium. Les valeurs sacrées du fara (le pandanus), tel est le thème que Herenui Papu, cheffe du groupe, a choisi.



Et malgré les difficultés Heihere, se tiendra inébranlable, prête pour le grand soir : “C’est vrai qu’au départ, on a eu quelques soucis au niveau des lieux de répétition. Ce n’était pas évident d’avoir une salle comme on a aujourd’hui, donc on répétait sur un parking à Vaiare. Et au niveau des effectifs, cela a été dur au début car beaucoup ont dû s’arrêter à cause de leur travail etc. Vers la fin, on a perdu quelques éléments. Mais on reste toujours très motivés, et c’est le plus important” confie Herenui Papu.

Plus de 120 artistes fouleront la scène de To’ata ce samedi 13 juillet dans la catégorie Hura Ava Tau : “Allez Moorea ! On peut représenter haut et fort les couleurs de notre île, donc venez nous soutenir” déclare l’une des danseuses.