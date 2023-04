Violences à Bora Bora : 3 hommes déférés, mercredi, au tribunal de Papeete

La rixe s’est produite lors du bal clôturant la Talifit Race, une épreuve de va’a à Bora Bora. Plusieurs personnes auraient interpellé des rameurs qui s’y trouvaient et une bagarre « consentie » a éclaté entre l’un des participants à la course et un autre protagoniste. Mais un attroupement s’est rapidement formé et les choses ont dégénéré. Le rameur a été passé à tabac par plusieurs individus : des mineurs et trois majeurs.

Ces derniers ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de l’île, lundi dans la soirée. Compte tenu du contexte tendu et des blessures infligées à la victime, qui s’est vu délivrer 21 jours d’incapacité de travail, ils seront déférés, ce mercredi, au tribunal de Papeete, selon un magistrat du parquet.

Les trois hommes devraient être jugés dans le courant de la semaine par le tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution immédiate. Les mineurs impliqués dans ce lynchage font, quant à eux, l’objet d’une procédure distincte.

Dans les heures qui ont suivi, d’autres bagarres ont éclaté sur l’île, faisant, cette fois, des blessés légers. La gendarmerie a donc ouvert une seconde enquête portant sur ces faits pour identifier les auteurs de ces violences et les interpeller.