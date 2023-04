Uturoa : un enseignant violemment frappé par un élève

« Plus tôt dans la matinée, une collègue s’est fait séquestrée dans son bureau par un autre élève », et, quelques mois auparavant, un autre enseignant a été « giflé », indique encore, dans un courrier, la « communauté éducative » du lycée professionnel de Uturoa

Celle-ci dénonce « les menaces, les incivilités et le manque de respect » qu’elle subit et la réponse « hésitante de la part de l’administration du lycée ». « Nous, l’équipe éducative, n’en pouvons plus », poursuit le courrier.

Contacté, le directeur de cabinet de la ministre de l’Education, Thierry Delmas, confirme l’agression de l’enseignant et indique que l’élève mis en cause a été exclu, pour l’heure, de l’établissement. Il sera ultérieurement convoqué devant un conseil de discipline. Une plainte a également été déposée à la gendarmerie.