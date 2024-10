Une touriste suspectée d’avoir escroqué hôtels et prestataires pour plusieurs millions

Une jeune femme de 24 ans en vacances en Polynésie a été placée en garde à vue à la gendarmerie en début de semaine. Elle est suspectée d’avoir utilisé des cartes de crédit falsifiées pour financer son séjour dans de grands hôtels, et “payer” diverses prestations et excursions. Le préjudice se chiffrerait à plus de 4 millions de francs.