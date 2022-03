Une surcharge à l’origine de l’accident du Taporo 7

Les opérations de sécurisation du Taporo 7 se poursuivent ce vendredi. Avec plus de 300 000 litres d’eau à l’intérieur du navire, l’urgence est de stabiliser l’ensemble.

Malgré un rire de façade, le capitaine du Taporo 7, Alban Brothers, reste choqué après une nuit stressante. Il explique que juste après avoir procédé à la lever d’un container, “parce qu’on était à la limite de l’enfoncement, comme un tsunami, l’eau est montée au niveau du bord et ça a envahi [le bateau] petit à petit. Et comme un tsunami, on ne pouvait plus arrêter cette masse d’eau qui arrivait”.

Lire aussi : Le Taporo 7 coule à Motu Uta

Dans un premier temps, les équipes ont tenté d’évacuer l’eau, mais une panne de pompe est survenue. Un mal pour un bien selon Sergio Bordes, le chef de colonne des pompiers de Papeete : “hier soir, on était partis pour retirer l’eau [mais] il y a eu un souci et ce n’est pas la solution. La solution, c’est de remettre de l’eau dedans pour stabiliser le navire. Si on épuise l’eau actuelle, le bateau risque de basculer”. Et ce, en raison de la charge trop élevée de la cargaison du Taporo. Car l’eau permet pour l’heure d’équilibrer la surcharge du navire.

C’est par souci de rendement que l’équipage du Taporo 7 a été amené à dépasser la capacité de charge du bateau. Comme l’explique son capitaine, “il faut savoir qu’on est le seul bateau actuellement qui tourne sur les îles Sous-le-Vent. Donc du coup, ça a multiplié par trois les marchandises. Habituellement, on en prend le tiers. Il y a trois bateaux qui font cette ligne et on est les seuls depuis une semaine”.

Pour l’heure, “pas de risque immédiat de pollution” rassure le chef de colonne des pompiers de Papeete. Les opérations de stabilisation devraient encore durer trois jours. La société Taporo s’organise pour faire acheminer en début de semaine l’ensemble des denrées vers les Raromatai.