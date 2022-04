Au moins une habitation en proie aux flammes à Punaauia

Un important incendie s’est déclenché à Punaauia, au niveau du PK 16 côté montagne, aux alentours de 16h30, ce dimanche. Une habitation située dans le quartier familial de Fareura a pris feu. Au moins deux véhicules sont également endommagés. Des flammes et une épaisse fumée noire sont visibles depuis la route. Plusieurs explosions ont été constatées, causées par la combustion de divers objets.

Au moins une habitation et deux véhicules auraient été endommagés par les flammes (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Sur place, les pompiers tentent de maîtriser les flammes avec l’aide de riverains.

L’origine de l’incendie reste encore méconnue. En conséquence, la circulation est sérieusement alternée.

Un appel aux dons a été lancé pour aider les familles victimes de l’incendie de Punaauia. Vêtements, produits de première nécessité et autres peuvent être déposés au service “solidarité” de la mairie de la commune dès ce lundi.

Et puis pas de répit pour les secours puisqu’environ 1 kilomètre plus loin, un accident de la voie public s’est produit dans le même temps. Dans le sens Papeete-Punaauia, un véhicule s’est rabattu sur la droite afin de laisser passer les pompiers. Surpris, un deux-roues arrivant par l’arrière n’a pas eu le temps de freiner et s’est encastré dans le pick-up. La conductrice de l’engin a été propulsée à terre. En attendant le Samu, les pompiers ont interrompu la circulation pour prendre en charge la blessée. Consciente, celle-ci a été évacuée au CHPF.

Un peu plus tôt dans la journée, un motard est décédé dans un grave accident de la route à Papeari.