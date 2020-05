Une femme mordue par un requin lors d’une sortie plongée

Les faits se seraient déroulés dimanche dernier sur le spot de la Vallée blanche, à Faa’a, réputé pour l’observation des requins. Une femme qui pratiquait du snorkeling a été mordue au bas de la jambe par un requin. Une blessure qui a nécessité plusieurs points de suture selon nos informations. Les services du Pays ont été informés suite à un signalement de la brigade nautique.

Si cet accident est intervenu dans le cadre d’une sortie dite de « shark feeding », le club risque des poursuites. Le nourrissage des requins est interdit par le code de l’environnement.

L’article LP. 2200-1 stipule que sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent code en matière de protection, de conservation et de gestion des espaces et des espèces et en l’absence de règlementation contraire, il est strictement interdit, en tout temps et en tout lieu, de perturber de manière intentionnelle le développement naturel des espèces sauvages et des écosystèmes qui leur sont associés.

On entend par perturbation intentionnelle la ou les actions menées par un être humain afin d’obtenir, pour son seul divertissement, une modification d’un comportement naturel d’un spécimen d’espèce sauvage.

Il est notamment interdit :

d’utiliser une chose qui, par son bruit ou ses vibrations, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des espèces sauvages et de provoquer leur divagation ;

d’attirer à soi de quelques manières que se soit des espèces sauvages, notamment par des gestes, bruits ou promesses de nourriture, lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour les autres utilisateurs de l’espace ou d’attirer des prédateurs.

En outre, toute action menée par un être humain en présence d’un spécimen d’espèce sauvage doit respecter des principes stricts de sécurité ou de prudence afin de ne pas s’exposer lui-même ou exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.