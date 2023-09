Un trentenaire retrouvé mort à Mataiea, attaché à un arbre

Macabre fait divers, dimanche soir, à Mataiea. Un habitant a découvert le corps sans vie d’un homme de 33 ans qui avait les mains et les pieds ligotés, et qui était attaché à un arbre, sur un terrain vague de la commune. Le trentenaire, qui aurait été molesté par plusieurs individus, avait le visage tuméfié. Malgré l’intervention des secours, il n’a pu être réanimé. Très rapidement, les gendarmes sont parvenus à identifier trois suspects et à les interpeller.

Les trois hommes se trouvent actuellement en garde à vue pour être auditionnés par les enquêteurs. Une autopsie doit prochainement être pratiquée pour déterminer les circonstances exactes du décès du trentenaire. L’enquête se poursuit.

