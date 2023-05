Un surfeur anglais hospitalisé après une lourde chute à Teahupoo

La houle était déjà conséquente, vendredi, sur la Presqu’île de Tahiti où de nombreux surfeurs de gros avaient fait le déplacement. Alors qu’il essayait de prendre une vague, Tom Lowe a manqué son « take off » et a été projeté sur le récif, la tête en avant, selon le site Surfer.com qui relaie l’information.

Le surfeur britannique a été pris en charge au CHPF pour une perforation d’un poumon et cinq côtes cassées. Sur Twitter l’un de ses amis a partagé un cliché du rider sur son lit d’hôpital, demandant à ses « followers » de lui envoyer de l’énergie et des messages « pour lui remonter le moral ».