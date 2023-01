Un marin breton disparaît en mer après une escale à Tahiti

Joël Lannilis, également appelé Félix, avait quitté Ouessant dans le Finistère, en métropole, en juin 2019, pour un tour du monde qui devait l’amener au Brésil, en Patagonie, à Tahiti, pour finir son périple en Nouvelle-Zélande, comme le rapporte le quotidien Ouest France.

Mais ce marin expérimenté n’est pas parvenu à sa destination finale. Depuis 11 semaines, et son départ de Tahiti en octobre 2022, sa famille n’a plus de nouvelles. Le 22 décembre, le « Kesaco », voilier de 12 mètres, a finalement été repéré au large des îles Marshall, « ses voiles déchirées, a priori sans personne à bord », selon Ouest France.

La nièce de Joël Lannilis a lancé un appel à l’aide sur Internet, estimant que les secours ne se sont pas assez mobilisés pour le retrouver. « Je suis persuadée que si mon tonton avait été quelqu’un de connu (…) tout cela serait réglé depuis fort longtemps. Et vous savez quoi ? C’est quelqu’un d’important ! Pour moi, pour notre famille, ses amis, et je vous assure que des dizaines et dizaines de personnes sont aussi dans l’attente. Il en a eu des galères en mer, et est toujours revenu. Aujourd’hui, il ne reviendra pas, mais si l’un d’entre vous peut nous aider à faire bouger les choses, contactez-moi. Il suffit, j’en suis persuadée, d’un seul coup de téléphone pour que cette situation s’arrête », écrit-elle.