Le corps sans vie d’un homme retrouvé dans un caniveau à Tiarei

Découverte macabre ce samedi matin à Tiarei. Aux alentours de 7h00 du matin, le corps sans vie d’un homme âgé a été retrouvé gisant dans un caniveau, au PK 29,5, ont rapporté nos confrères de La Dépêche de Tahiti. Les pompiers et le gendarmerie ont été dépêchés sur place. L’homme, âgé entre 20 et 40 ans selon la gendarmerie, portait un casque bol de couleur noir, mais aucune trace d’un éventuel deux roues à proximité.

Les circonstances de l’événement restent inconnues. Aucun témoin entendu n’est parvenu à identifier l’homme, indique la gendarmerie. “On ne sait pas s’il s’agit d’un accident”, poursuit la gendarmerie pour qui la priorité pour l’heure reste l’identification de la victime.

Un appel à témoin a été lancé à cet effet. De taille et de corpulence moyennes, l’homme est typé polynésien, avec des cheveux longs et porte un tatouage tribal au niveau de l’épaule gauche. L’homme a été retrouvé portant un short gris avec des coutures oranges et des baskets noires de la marque Asics, avec un logo bleu, blanc, rouge et des lacets bleus.

Toute personne qui dispose de renseignements est invitée à contacter la gendarmerie par téléphone au 40 54 79 25 ou en composant le 17.