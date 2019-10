Un homme retrouvé mort à la Pointe des pêcheurs

Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé ce mardi à la Pointe des pêcheurs. Les pompiers et la gendarmerie sont sur place. Le fils de la victime serait en train d’identifier le corps.

Selon nos confrères de La Dépêche de Tahiti, ce sont des jeunes, qui ont découvert le corps sans vie. L’homme aurait été victime d’un malaise.

“Ça m’a vraiment attristé de savoir que ce papy est parti dans de mauvaises conditions. Je suis venu à la plage. Trois de mes cousins avaient déjà récupéré le corps. (…) J’ai quitté ma pêche (…) Je suis revenu sur la plage. Il y avait une ambulance, les gendarmes et tout, raconte le surfeur Heiarii Williams, présent sur les lieux. Un de mes cousins a demandé si je pouvais aller récupérer sa glacière et sa bouée. Chose que j’ai faite. Mais j’ai trouvé le masque attaché avec le tuba sur une des bouées et les palmes à l’intérieur de la glacière. Je me suis dit qu’il avait peut-être fait une crise”