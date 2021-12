Un homme décède après une bagarre à Makemo

Un homme est décédé samedi soir sur l’atoll de Makemo, aux Tuamotu. Le quadragénaire a tenté de s’interposer entre sa sœur et son beau-frère, avant que ce dernier ne lui assène un coup de poing. La victime est décédée après avoir chuté et s’être cognée la tête contre un caillou.

Sur l’atoll, seule la police municipale est présente. Des militaires de la section de recherches de Papeete ont donc été dépêchés sur place. “Pour l’instant, on navigue à vue”, a précisé le parquet, la priorité étant la préservation du corps pour l’autopsie. L’auteur des coups va être pris en charge par les gendarmes et sera rapatrié sur Tahiti sur le premier vol disponible. De prochaines investigations devraient déterminer les circonstances exactes du décès et s’il s’agit d’un homicide involontaire ou non.