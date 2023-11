Un fusilier marin décède lors d’un exercice à Hitiaa o Te ra

D’importants moyens de secours ont été déployés, ce jeudi en fin d’après-midi, après la disparition d’un militaire lors d’une « marche d’aguerrissement dans la vallée de la Mahateaho » qu’il effectuait avec un groupe d’autres soldats aguerris.

En fin de journée, le corps du quartier-maître de première classe Clément Elard a finalement été repéré par l’équipage de l’hélicoptère Dauphin « dans une zone particulièrement difficile d’accès ». Son décès a été déclaré à 21h00.

Dans un communiqué, « Le Haut-Commissaire et le Commandant supérieur des Forces Armées en Polynésie française expriment leurs sincères condoléances à la famille de ce militaire en mission sur le territoire ».

Sur X (ex Twitter), le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a aussi fait part de sa « vive émotion ». « J’adresse mes sincères condoléances et mon soutien à sa famille et à ses frères d’armes », écrit-il. On ignore, pour l’heure, les circonstances de ce drame. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Papeete.