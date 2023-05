Les brutales et soudaines inondations dont ont été victimes des dizaines de foyers de la commune de Teahupoo, lundi matin, sont le fruit d’un « phénomène multifactoriel » : d’intenses et courtes précipitions conjuguées à un lagon saturé à cause d’une très forte houle. A cela s’ajoute le fait que la rivière n’avait pas été curée, ce qui était pourtant prévu. Explications.