Teahupoo : les frais médicaux du surfeur blessé non pris en charge par son assurance

Sur les réseaux sociaux, Tom Lowe a donné de ses nouvelles. Il explique avoir subi une « intervention chirurgicale » au CPHF en raison d’une « hémorragie interne, une fracture de l’omoplate et de nombreuses côtes cassées ». Le surfeur devrait encore rester en observation plusieurs jours à l’hôpital où sa famille l’a rejoint.



Mais l’un de ses proches indique sur Instagram que « l’assurance voyage » du surfeur ne prendra pas en charge ses frais médicaux. Il a donc lancé un appel à la grande famille du surf pour aider financièrement le trentenaire.



Vendredi, alors que la houle était imposante sur le spot de la Presqu’île, et avant que l’interdiction des activités nautiques ne soit effective du fait de la vigilance orange, Tom Lowe a violement heurté le récif après avoir raté son « take off ».