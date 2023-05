Teahupoo : disparition inquiétante d’une jeune femme et de son chien

Jade, une jeune femme habituée des randonnées, n’a pas donné signe de vie à sa famille depuis lundi, alors qu’elle était partie se balader du côté de Teahupoo avec son chien Toa.

Inquiète, sa famille a signalé sa disparation à la gendarmerie mardi 16 mai, qui a immédiatement lancé un important dispositif de recherche.

Depuis ce mercredi matin, un engagement humain et matériel importants ont été déployés avec des moyens aéro-terrestres et nautiques. La gendarmerie, les pompiers et la protection civile sont sur les lieux. Le Dauphin survolera la Presqu’île cet après-midi.

