Raiatea : un homme tué avec une pierre

Selon nos informations, une dispute sur fond d’alcool a éclaté entre la victime et le mis en cause. Il s’agit d’un homme tout juste marié et son beau-fils. La victime aurait menacé son beau-fils avec une hache. L’homme pose la hache mais son beau-fils ramasse une pierre et la lui jette à la tête.

Malgré sa blessure, il refuse de se faire soigner par un professionnel de santé. Il décèdera dimanche matin.

Une enquête préliminaire pour homicide volontaire a été ouverte. La brigade de la section de recherche et des techniciens en identification criminelle ont mené les investigations. Le mis en cause a été placé en garde à vue et déféré au parquet de Papeete aujourd’hui à midi.

Il a été présenté à un juge d’instruction qui l’a mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner.