Punaauia : un poti marara chavire avec 10 personnes à bord

C’est ce lundi, peu avant 15 heures, que les secours ont été alertés. Un poti marara avec 10 personnes à bord a chaviré au niveau de la passe nord de Taapuna. « En arrivant, on a vu un bateau retourné avec des équipages à l’eau, raconte un pompier. On nous a dit qu’il manquait 10 personnes. À notre arrivée sur les lieux, les 10 étaient là. Des bateaux avaient déjà récupéré certains. On a pris une victime avec nous. Un bateau qui se renverse avec 10 personnes, ce n’est pas tous les jours qu’on voit ça.«

Plus de peur que de mal. Les passagers du bateau, 4 garçons et 6 filles, s’en sortent avec des blessures superficielles. « Quelques-uns ont eu un choc au niveau de la tête parce qu’ils ont heurté le récif. (…) D’après le pilote, ils se sont rapproché du récif pour prendre des photos. Ils ont été surpris par une vague venant de côté », explique le chef du centre de secours de Punaauia Cyril Chervy.

Les 10 personnes ont été transportées à l’hôpital de Taaone.