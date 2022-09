Moorea : accident mortel en vélo électrique

Vendredi 2 septembre, vers 17h45 à Moorea, un choc frontal dans un virage à Atiha entre deux vélos électriques a eu lieu. L’un des vélos roulait à contre-sens. Les 3 passagers n’avaient pas de casque : deux passagers sur un vélo dont un enfant, et un passager sur l’autre vélo.

C’est ce dernier, âgé de 52 ans et originaire de l’île, qui est décédé dimanche au CHPF de Taaone des suites de ses blessures.

Pour rappel, le port du casque est désormais obligatoire depuis le 8 juillet dernier, pour tous les vélos à assistance électrique et vélos électriques. Et en plus de l’équipement obligatoire, les autorités rappellent que pour circuler, les usagers de ces nouveaux modes de déplacement doivent respecter, comme tous les usagers, le Code de la route. Les professionnels sont aussi soumis à de nouvelles normes : les vélos électriques sont vendus avec éclairages, clignotants et rétroviseurs.