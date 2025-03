L’incendie au CET de Pahioro probablement du à l’explosion d’une batterie

C’est au niveau du casier n°9, celui des ordures ménagères, que l’incendie s’est déclenché hier matin au CET de Pahioro. Plus précisément, indique le directeur général du syndicat Fenua Ma Benoît Layrle, c’est un objet qui a explosé à 9h30. « Très vraisemblablement un appareil portatif électronique » , précise-t-il. Or, c’est justement dans cette zone exposée lors de la saison des pluies qu’une bâche de protection avait été installée.

L’explosion de l’appareil a d’abord enflammé la bâche avant de se propager, libérant des particules incandescentes qui ont mis le feu à d’autres déchets enfouis. Le feu s’est lentement propagé aux objets compactés, tandis qu’une quarantaine de personnes – notamment les équipes du CET, Pompiers de Taravao et Teva I Uta, prestataires extérieurs – se sont employés à le maîtriser. « On a 4 brigades et 4 communes qui sont intervenues avec nous, avec différents moyens, plus toutes les équipes internes avec des équipes en renfort de la ville pour venir nous soutenir et mettre en place des rotations » , détaille le responsable d’exploitation du centre d’enfouissement technique de Paihoro pour Enviropol.

Benoit Layrle, directeur général du syndicat Fenua Ma (Crédit Photo : TNTV)

L’année dernière, 40 incendies ont été enregistrés sur l’ensemble des activités Fenua Ma, presque tous dus à la même cause. « Il y a une quarantaine de départs de feux sur le site à chaque fois. Il y a des fusées de détresse, il y a des batteries de vélo qu’on retrouve souvent sur notre site et nous complique l’exploitation » , glisse le responsable du centre de tri de Motu Uta Ako Haapa.

Des points de collecte gratuits pour les fusées de détresse sont pourtant disponibles dans toutes les marinas et les revendeurs. Concernant les déchets électroniques, ils peuvent être déposés dans les services techniques de toutes les communes. Des déchets qui ne sont pas censés être enfouis, rappelle Benoît Layrle. « La difficulté c’est que depuis une dizaine d’années, on a tous des appareils portatifs équipés de batteries. Et en fait ces produits sont des pestes pour tous les sites de traitement du monde entier. Ce n’est pas spécifique à Tahiti. Donc c’est un vrai nouveau problème qu’il faut apprendre à gérer. Et déjà il faut que les habitants prennent l’habitude de ne pas le balancer n’importe où » .

De nouveaux points de collecte sont dans les tuyaux, avec une nouvelle déchèterie prévue pour 2025 à Taravao, mais aussi à Punaauia d’ici 2026.