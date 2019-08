Les pompiers de Hao luttent 4 heures contre un incendie

Un incendie a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi sur l’atoll de Hao aux Tuamotu. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le premier adjoint de la commune rappelle que la “bêtise humaine” peut parfois avoir des conséquences désastreuses voire tragiques.

Plus de peur que de mal dans le cas de l’incendie de dimanche soir. Les pompiers, aidés de l’aviation civile Hao et du service technique de la commune sont venus à bout des flammes au bout de 4 heures de lutte et de déblayage du site.

La commune annonce que des poursuites seront lancées à l’encontre “du ou des fautifs afin d’éviter à nouveau ce genre d’incident”.

Un rappel des règles de sécurité est lancé à la population : “éviter de faire du feu dans son jardin, autour des habitations et de le laisser sans surveillance”.