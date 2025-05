L’émotion des parents d’élèves de l’école Taimoana où était scolarisée Ayden

« Ça choque. Aucun parent ne peut faire ça sur les enfants. Je tremble quand j’en parle. 7 ans, c’est petit. Ça fait mal », témoigne une maman dont l’enfant est scolarisée dans le même établissement qu’Ayden.

« On n’en revient pas », ajoute une autre, « je n’en dors pas la nuit. Je n’ai que ça dans la tête. Je ne pensais pas que ce drame arriverait ». Une maman, dont la fille était une « grande copine » d’Ayden fait aussi part de son désarroi : « J’ai mal. On ne fait pas de mal aux enfants. Les parents comme ça, ce n’est pas gentil ».

« Le fait qu’elle ne soit pas venue à l’école depuis le mois de mars, aurait dû mettre la puce à l’oreille des services sociaux. Si l’école savait que c’était une enfant placée, pourquoi ne pas les prévenir ? », s’interroge une autre.

Même questionnement pour un autre parent d’élèves : « Elle ne venait pas à l’école depuis un mois. Toutes les taties devaient s’inquiéter. Pourquoi ne pas être allé voir sur place ? On aurait pu l’aider ».

Les critères retenus pour devenir famille d’accueil posent également question à bon nombre de parents.

« On ne sait pas si elles sont bien ou non (…) On ne sait jamais comment elles vont réagir. Surtout que ce ne sont pas leurs propres enfants. Ils n’ont pas l’instinct parental », estime cette maman qui demande aux autorités d’approfondir les « enquêtes » relatives aux foyers dans lesquels les enfants sont placés.