Le SDF de Raiatea s’est bien fait dévorer par les chiens

Les résultats de l’autopsie sont tombés et ils font froid dans le dos. L’homme de 36 ans retrouvé sans vie un samedi 29 juillet sur un sentier de Uturoa est bien décédé des conséquences des morsures de chiens. Des morsures particulièrement nombreuses : plus de 200 auraient été comptabilisées par le médecin légiste selon une source judiciaire, dont une au thorax qui aurait même provoqué un pneumothorax, soit une présence anormale d’air dans la cavité pleurale. Du côté de l’île sacrée, la mairie avait ordonnée une battue pour retrouver les trois chiens en cause. Ces derniers ont finalement été attrapés et euthanasiés. Quant au corps de la victime, il devrait être remis à sa famille.