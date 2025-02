Le détenu en cavale arrêté dans une voiture par les mutoi de Faa’a

Depuis son évasion, la police municipale de Faa’a était en alerte. « Nous avions diffusé la fiche de recherches à nos équipes et chaque signalement était également vérifié par nos services », indique à TNTV, Ariinui Tarahu, le chef de la police municipale de Faa’a.

Ce vendredi matin, les mutoi ont obtenu une information indiquant que l’homme évadé se trouvait sur les hauteurs de Teroma.

« On a procédé à des vérifications, mais on ne l’a pas trouvé. On a donc tourné dans le secteur pendant une bonne heure. En redescendant sur Heiri, un équipage l’a aperçu dans un véhicule et on l’a interpellé », précise Ariinui Tarahu qui ajoute que l’homme « n’a pas eu le temps de résister » aux forces de l’ordre. Il a ensuite été remis aux militaires de la gendarmerie.

Deux autres individus se trouvaient à ses côtés dans la voiture. Ils ont aussi été placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie.

« Je remercie les gens qui étaient en alerte et qui nous appelaient. Il n’y avait pas une réelle psychose de la population, mais il y avait quand même un peu d’inquiétude », conclu le chef de la police municipale de Faa’a.