La jeune femme portée disparue à Teahupoo retrouvée morte

La jeune femme de 25 ans était partie dimanche avec son chien Toa pour une randonnée, le long de la rivière de Teahupoo. Lundi matin, elle envoyait un dernier SMS à sa mère lui informant de son retour de randonnée. Depuis, elle n’avait plus donné signe de vie.

Inquiets, ses proches étaient partis à sa recherche et avaient également signalé sa disparition à la gendarmerie. Un important dispositif de recherche (moyens aéro-terrestres et nautiques) avait été déployé depuis hier après-midi. Des randonneurs avaient retrouvé le collier du chien et la parka appartenant à Jade Gispalou.

Ce mercredi après-midi, l’hélicoptère Dauphin a retrouvé le corps de Jade, sans vie, dans une zone très escarpée.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.