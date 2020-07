Un incendie vite maîtrisé au CET de Paihoro

Incendie du 24 juillet 2020 au CET de PaihoroDépart de feu au CET de Paihoro avant 06h00 ce matin. Toutes les équipes… Posted by Syndicat FENUA MA on Friday, July 24, 2020

L’incendie s’est déclaré dans le casier n°7 d’une capacité de 35 000 m3. Le feu a frappé dans un premier temps la bâche de recouvrement du casier puis s’est propagé sur l’amas de déchets.

« On a tout de suite vu l’incendie sur les caméras de surveillance, des caméras traditionnelles, mais aussi des caméras thermiques qui permettent de donner les alertes. Vu que les équipes prennent le service à 6 heures, tout le monde est arrivé, et le personnel d’Enviropol qui exploite le site a de suite mis en route les pelles mécaniques pour envoyer de la terre sur les flammes, et les pompiers sont arrivés en parallèle. (…) L’avantage qu’il y a, c’est l’incendie s’est provoquée uniquement sur le flanc du casier, donc sur une partie qui n’est pas source de pollution. Là où les flammes ont été impressionnantes pour le voisinage, c’est que la bâche noire sur les déchets était sur l’ensemble de ce dôme pour justement pour détourner les eaux de pluie. Il va donc falloir le refaire. Il y a au moins 300 m2 de bâche qui ont pris feu. Les déchets qui étaient en-dessous de cette bâche ont aussi pris feu. L’ensemble sera recouvert de terre. (…) L’endroit qui a pris feu n’est plus en exploitation depuis plusieurs mois, donc c’est très étonnant, et c’est en surface, ce n’est absolument pas dans dans les déchets, c’est arrivé par le-dessus » a expliqué Benoît Layrle, directeur général de Fenua Ma.

(Crédit photo : FENUA MA)

« La mission prioritaire était de protéger un gros tas de vieux pneus qui étaient situés à proximité du casier. Il fallait éviter que le feu se propage sur cet amas de pneus. (…) J’ai donc établi une première lance pour la protection de ce tas de pneus, et une deuxième lance pour temporiser le feu qui était situé dans le casier lui-même » a déclaré Gil Giovanni, chef de corps de la caserne des pompiers de Taiarapu-Est.

Les équipes d’Enviropol, de Fenua Ma, ainsi que les pompiers de Taiarapu-Est, Teva I Uta et Taiarapu-Ouest sont intervenus ont maîtrisé l’incendie. Le site sera bloqué et sous surveillance pendant plusieurs semaines. « Une fois que toutes les garanties seront prises sur le fait qu’il n’y a pas de reprise, on rouvrira et on procédera aux réparations et aux travaux » précise Benoît Layrle.

Vue panoramique de l’incendie situé sur le côté du casier. Pas de propagation. (Crédit : FENUA MA)

« À 10 heures, quelques fumées persistent. Mais l’incendie est sur le point de s’éteindre » a précisé le syndicat Fenua Ma.

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. La direction compte sur les images prises par les caméras de surveillance pour avoir un début d’explication. Aucun blessé n’est à déplorer.