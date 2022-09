Incendie sans gravité au CET de Paihoro causé par une batterie électrique

Les vélos, scooters, trottinettes électriques ou VAE fonctionnent avec une batterie rappelle Fenua Ma. “Lorsque cette batterie arrive en fin de vie ou ne fonctionne plus, elle représente toujours (même Hors Service) un risque potentiel de feu et d’incendie. Ces batteries sont instables en cas de mauvaise manipulation (écrasement) ou mauvais état (chute, dégradation, accident) et elles deviennent hautement inflammables. Avec la multiplication des vélos électriques et autres moyens de transport électriques sur notre territoire ces dernières années, nous savions que le risque incendie allait augmenter.”