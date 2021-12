Incendie de Pirae : “en 10 minutes le feu est parti et ils n’ont rien sauvé”

Au lendemain de l’incendie qui a ravagé une habitation à Pirae, l’émotion est encore palpable dans le quartier. Les résidents qui se sont unis pour aider et protéger les maisons voisines n’oublieront pas de si tôt la puissance du feu attisé par le vent.

Willy Poroi a lutté du mieux possible depuis sa propriété toute proche. Il a cru au pire. Brulé au 2e degré au bras, il revient sur cet évènement qui a fait basculer la vie de ses voisins et amis.

“En 10 minutes le feu est parti et ils n’ont rien sauvé. Même leur voiture. Ils ont tout perdu. Ça peut arriver à n’importe qui. J’ai eu très peur de voir ce feu et d’être seul au début. Heureusement, les voisins et m’ont fils sont arrivés après (…) Les flammes montaient à peu près à 5-6 mètres. Heureusement, les pompiers sont arrivés à temps pour pouvoir protéger mon fare. (…) Le feu était immense. Les gens ici comme partout, quand on a un incendie, les gens viennent pour aider, porter secours. (…)

Crédit : Tahiti Nui Télévision

Ce que j’ai eu ce n’est pas très grave. Eux ils sont en état de choc. (…) Ma peur c’était que ma maison soit prise par les flammes aussi. le principal c’est qu’il n’y ai pas eu de fin tragique. Eux, ils était coincés chez eux. Ils n’arrivaient plus à ouvrir le portail électrique. Ce sont les voisins qui sont venus pour ouvrir de dehors.”