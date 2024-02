Incendie à Tubuai

Ce n’est que lundi, que le feu a été signalé aux services de secours de la commune. Selon les premières informations, l’incendie aurait débuté dimanche vers 17 heures.

Les flammes attisées par le vent se sont rapidement répandues pendant la nuit, dans une zone pourtant marécageuse, située au Sud de l’île, non loin du village de Mahu. Mais la sécheresse s’abat sur Tubuai.

« Le feu a pris une grande ampleur puisque tout le marécage situé au sud de l’île côté mahu était en feu. La priorité pour nous a été de sécuriser les bâtiments qui risquent d’être menacés par le feu d’autant plus qu’on avait un vent de Sud Sud-Est et que le feu allait vers le Nord, explique Damas Bataillard, secrétaire général de la commune de Tubuai (…) Et éviter que le feu ne franchisse la montagne et empêche les aéronefs d’atterrir. »

Ce mardi matin, les 4 sapeurs-pompiers étaient plus sereins dans leur lutte contre les flammes. Le vent est tombé. Plus d’une centaine d’hectares de végétation a brulé.

Crédit : R. Hauata

Les hommes du feu ont reçu le renfort d’un pompier volontaire de l’aviation civile en plus des moyens techniques de la commune pour faciliter l’approche sur le terrain.

Les prises de vue aériennes avec un drone, permettent aux équipes sur place d’orienter les pompiers et de tracer des pistes dans cette zone difficile d’accès.

« La zone marécageuse est inaccessible donc la décision a été prise de laisser le feu se consumer pour arriver à des zones. C’est ce qu’on fait depuis ce matin : on trace des pistes pour permettre aux pompiers d’arriver au plus près et d’intervenir. »

Crédit : Commune de Tubuai

Ce soir, la commune a bon espoir de voir le feu entièrement maitrisé, et ainsi écarter tout risque pour les habitations. Météo France a prévu de la pluie sur les Australes, de quoi rassurer les habitants. Aucune victime n’est à déplorer.