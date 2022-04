Incendie à Punaauia : appel aux dons pour les 3 familles sinistrées

Dans la torpeur du dimanche après-midi, ce sont des crépitements qui ont alerté la famille Fareura pendant l’heure de la sieste. A ce moment-là, les flammes ont déjà commencé à lécher les murs de la maison. Trop tard pour sauver les meubles, la famille a tout juste le temps d’évacuer. Le feu se propage rapidement et atteint deux autres habitations. A l’arrivée des pompiers de Punaauia, les maisons s’étaient déjà transformées en brasier. Les pompiers de Faaa ont même été appelés en renfort.

Fort heureusement, aucune perte humaine n’est à déplorer. Pour Virau Fareura, l’un des sinistrés, ce sont surtout des souvenirs qui sont partis en fumée : “Le feu a pris dans la maison en bord de route. Il s’est rapidement propagé. On a tout perdu dans la maison, on a seulement pu récupérer nos enfants et les voitures”.

En attendant d’être relogées, les familles ont été hébergées au temple protestant de Punaauia hier soir. La mairie de la commune a lancé un appel aux dons. “Nous faisons appel à de généreux donateurs pour venir en aide à ses familles, que ce soit en linge, en alimentaire, en mobiliers”, détaille Cathy Puchon, adjointe au maire en charge des solidarités et des personnes vulnérables. Sur les réseaux sociaux, la ville de Punaauia précise les tailles des vêtements nécessaires : du 5 à 8 ans pour les enfants, du 6 à 18 mois pour les bébés et des vêtements grande taille pour les adultes (3 à 5 XL).

Les dons sont à déposer à la mairie de Punaauia, au service “solidarité”.

Si le départ des flammes reste à déterminer, les gendarmes suspectent une origine électrique. La maison étant particulièrement vieillissante. Une enquête est en cours.