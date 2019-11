Hold-up à Taputapuatea

Le président Edouard Fritch et la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, ont reçu mercredi après-midi le navigateur et artiste, Titouan Lamazou, qui était venu présenter son projet de bateau-atelier. Ce projet concilie l’art, la littérature, mais aussi la protection de l’environnement, la navigation, la recherche et l’éducation.