Feu de brousse à Papara

Un incendie s’est déclenché dans les hauteurs de Papara tôt ce mardi matin, dans la vallée de Temarua. Les pompiers de la commune ont été prévenus dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de 2h00 du matin.

“À cause de ce feu de brousse là qui avait quand même une grande ampleur, on a dû avertir la DPC [ndlr : direction de la protection civile]”, a expliqué Joseph Tarina, chef de corps des sapeurs-pompiers de Papara. “Et vu que c’était au milieu de la nuit, que nous n’avions pas une bonne visibilité, on a dû attendre ce matin pour bien voir la situation”.

L’hélicoptère Dauphin a été déclenché afin de faire une reconnaissance des lieux et procéder à une extinction aérienne.

Situé en hauteur, le feu ne présente aucun risque pour la population selon Joseph Tarina. “Le seul problème qu’on risque d’avoir par la suite, c’est peut-être la fumée qui va redescendre à certains endroits, dans certaines vallées habitées”, a-t-il rajouté.

Pour l’instant, les causes de l’incendie restent inconnues.