Deux pêcheurs hélitreuillés au large de Moorea

Les deux pêcheurs se trouvaient à 28 kilomètres au large de Moorea lorsque le JRCC Tahiti a reçu une alerte d’une balise de détresse du poti marara. Un message « Mayday » a immédiatement été diffusé par le centre de secours en mer qui a ensuite mis « en place un dispositif de sauvetage composé du Dauphin », de « retour d’une mission d’évacuation médicale (…), ainsi que de la vedette de la police municipale de Moorea », indique un communiqué du haut-commissariat.

A 21h20, les deux pêcheurs ont pu être hélitreuillés avant d’être déposés sur la base aérienne de Faa’a où leurs familles les attendaient.

« Le navire ayant été laissé à la dérive, un avis urgent aux navigateurs a été diffusé afin de signaler sa présence. L’utilisation de la balise de détresse correctement enregistrée, de la radio VHF et du téléphone ont été déterminants, permettant ainsi au JRCC de connaître la position du navire et de rester en contact permanent avec les pêcheurs, et à l’hélicoptère de les repérer avec facilité », souligne le haut-commissariat.