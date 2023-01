Démantèlement d’un trafic d’ice à Tahiti

Les 4 interpellations interviennent dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet en septembre 2022, pour des faits de trafics de stupéfiants commis à Tahiti depuis janvier 2022, précise Tahiti Infos.

Un trafic d’ice qui aurait généré 20 millions de Fcp.

Trois des individus soupçonnés ont été interpellés à Faa’a et le quatrième à Taravao. Toujours selon nos confrères, l’une des quatre personnes interpellées serait Tehotu Hauata surnommé “El Taco” et avait déjà été condammé en février 2019 à 6 ans de prison ferme dans le cadre d’un trafic portant sur l’importation de plus d’un kilo d’ice entre décembre 2016 et janvier 2018.

Déférés hier jeudi devant le procureur de la République, trois des mis en cause ont été placés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement en comparution immédiate à délai différé le 9 mars prochain. Le dernier individu a été placé sous contrôle judiciaire.