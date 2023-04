Déchaînement de violences à Bora Bora : plusieurs blessés dont un grièvement

Les images d’une rare violence font le tour des réseaux sociaux. On y voit un déchaînement de coups impliquant un grand nombre de belligérants, mais aussi plusieurs personnes au sol, K.O.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, à Vaitape, où un bal se tenait. Une bagarre a soudain éclaté entre de nombreux participants donnant lieu à une avalanche de coups. Plusieurs personnes ont été blessées dont un homme bien connu sur l’île dans le milieu du va’a.

Passé à tabac, celui-ci a dû être évacué vers le CHPF du Taaone en raison d’un traumatisme crânien, selon ses proches. Selon nos informations, le pronostic vital de la victime n’est cependant pas engagé mais elle s’est vu délivrer 21 jours d’incapacité de travail.

« Il faut qu’on fasse quelque chose »

« Pour moi, c’est beaucoup de douleur et de peine », témoigne auprès de TNTV, Elania, sa mère, « aujourd’hui, il est en réanimation ». « Cela me fait aussi de la peine de voir ces jeunes avec toute cette méchanceté gratuite. Pour une petite île comme Bora Bora, voir tous ces jeunes se battre, se déchaîner sur tout ce qui bouge, ce n’est pas possible. Il faut qu’on fasse quelque chose, les parents », ajoute celle-ci qui appelle aujourd’hui à l’apaisement des esprits.

Car la situation est encore tendue sur l’île, ce lundi, où les autorités craignent d’éventuelles représailles. Trois plaintes ont d’ores et déjà été déposées à la gendarmerie de l’île et une quatrième est attendue. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs des violences et les appréhender.