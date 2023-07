Cartes, coupons : la police alerte contre les fraudes sur les réseaux sociaux

La vente et l’achat de carte et de coupon : Toneo First, Transcash, Fintch, Steam ou Neosurf ne sont pas autorisés en Polynésie française, explique la DTPN.

Il est donc conseillé de ne pas donner suite aux messages vous demandant :

– de recevoir des virements sur votre compte bancaire et ensuite d’acheter et de transférer ces coupons à tiers qui sont des escrocs,

– d’acheter ces coupons avec votre argent,

– de recevoir ces coupons via message privé

Attention également aux messages vous faisant croire que vous allez recevoir un prêt gratuit ou non remboursable, une aide financière sans remboursement pour vos projets…

Non seulement vous n’allez pas vous enrichir mais, en plus, vous courez le risque d’être poursuivi pour complicité ou recel d’escroquerie préviennent les autorités.